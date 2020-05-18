Экономика
ТАССЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции
Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции, которая в апреле в РФ составила 3,1%, но ускорение роста цен носит временный характер. Об этом сообщается в материалах регулятора.
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Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Здоровье
Назван редкий ведущий к смерти молодых людей симптом коронавируса
Известия вчера в 23:11
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Экономика
Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
РИА Новости 19:06
Космос
«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля
Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт 18:40
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Политика
США направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
Коммерсантъ 15:22
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Кино
«Смешарики» вернутся на экраны после 10-летнего перерыва
Премьеру нового сезона "Смешариков" покажут в онлайн-кинотеатре уже сегодня.
Экономика сегодня 03:23
Общество
Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России
Количество официально зарегистрированных безработных граждан России уже достигло 1,6 миллиона.
Ридус 17:51
Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:18
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Гаджеты
Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820
MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
Футбол
Газзаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА
Peterburg2.ru 14:15
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша показала нежные кадры воссоединения с Егором Кридом
Фанаты рассказали, как во время исполнения Крид буквально не мог оторвать нежного взгляда от певицы, и предположили, что между звездами может возобновиться любовь.
Городовой 06:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян призналась, что ради новых фотографий надевает парик
Бизнесвумен призналась поклонникам, что шевелюра белоснежного цвета с эффектом отросших корней, которую фанаты заметили на одном из снимков – это парик, использованный, чтобы сделать эффектный кадр, а сама она не перекрашивалась.
Актуальные Новости 00:32
Футбол
Владелец «Удинезе» о возобновлении Бундеслиги: «Хуже начать было невозможно, но они преподносят это как успех»
Владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо раскритиковал Бундеслигу за решение возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru 16:41