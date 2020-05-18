Экономика
КоммерсантъЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции
С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция по итогам 2020 года составит 3,8–4,8%, следует из прогноза Банка России (ЦБ). Ранее регулятор сообщил о стабилизации показателя на уровне 3,1%.
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Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Гаджеты
Honor V6 стал первым планшетом с поддержкой 5G и Wi-Fi 6+
Бренд Honor представил в рамках конференции Smart Life не только ноутбук MagicBook Pro, но также планшет Honor V6.
Игромания.ру вчера в 16:03
Единоборства
Оверим надеется на титульный бой в UFC после победы над Харрисом
Боец смешанных единоборств из Нидерландов Алистар Оверим заявил, что хочет получить еще один титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после победы над американцем Уолтом Харрисом.
РИА Новости 17 мая в 04:05
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Здоровье
Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу
Количество жителей Алтайского края, у которых выявлен коронавирус, перешагнуло рубеж в 1 тысячу человек, а общее число выздоровевших впервые превысило половину от заболевших, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:36
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Политика
Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
Общество
В Сочи с 1 июня могут открыться пляжи
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 12:10
Футбол
«Рубин» включили в рейтинг неожиданных чемпионов
От России в список попал «Рубин». Клуб из Казани становился чемпионом России в 2008 и 2009 году.
Матч ТВ вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Елена Степаненко опубликовала фото из своей молодости
RuNews24.ru вчера в 22:18
Общество
В Нидерландах по «делу ЮКОСа» арестованы российские бренды водки
Права на известные российские водочные бренды, «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкс были арестованы в Нидерландах по требованию бывших акционеров ЮКОСа, сообщает в понедельник агентство Reuters.
РАПСИ вчера в 08:21
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
Общество
В Саратовской области вновь запретили прогулки и спорт
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина.
Rambler News Service вчера в 14:37
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера.
Rusargument 02:34
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Происшествия
Ростовские силовики задержали прокурора Пролетарского района
REGNUM вчера в 11:14
Происшествия
В Омской области подросток погиб после удара молнии
Следственные органы организовали проверку после гибели в Омской области от удара молнии 15-летнего подростка.
ТАСС 00:59
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26