Экономика

Банки.руБанки.руЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России

Как и в марте, ускорение роста потребительских цен происходило под действием временного повышения спроса на товары первой необходимости в условиях действия режима самоизоляции в российских регионах, а также произошедшего ослабления рубля.
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ЦБ России зафиксировал рост инфляции. Прогноз неутешительный

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В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции

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ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции

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ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

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В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции

Комсомольская правдавчера в 14:11

ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

ТАССвчера в 13:16
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Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

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Здоровье

В России остановлена плановая вакцинация из-за коронавируса

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Экономика

Крупные госкомпании не откажутся от выплаты дивидендов

С одной стороны, госкомпании, у которых в уставе прописаны выплаты, не могут отказаться от выплат.
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Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
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Власти Санкт-Петербурга запретили прощаться с умершими. В частности, церемонии запрещены во всех моргах.
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Общество

Более 30% россиян сочли ненужной прививку от коронавируса

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Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
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Общество

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Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

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Общество

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Игры

Названа стоимость Mafia: Trilogy в австралийском PlayStation Store

Австралийский сегмент магазина игр PlayStation Store содержит информацию о стоимости сборника Mafia: Trilogy для консоли PS4.
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Снятое над Красноярским краем небесное тело могло сгореть в атмосфере

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Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса.
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На Украине назвали предварительную дату окончания карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал предварительную дату окончания карантина. Об этом сообщает «РБК-Украина».
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Фейки о пандемии коронавирусе как способе поместить некие "чипы" в людей обнаружили в Интернете сотрудники Генпрокуратуры РФ Новые фейковые сообщения о природе пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в Сети специалисты надзорного органа.
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
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Алдонин рассказал о премиальных в ЦСКА после победы в Кубке УЕФА

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В России выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

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В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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