Экономика
Банки.руЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
Как и в марте, ускорение роста потребительских цен происходило под действием временного повышения спроса на товары первой необходимости в условиях действия режима самоизоляции в российских регионах, а также произошедшего ослабления рубля.
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Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:20
Здоровье
В России остановлена плановая вакцинация из-за коронавируса
В связи с эпидемией Минздрав РФ остановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря.
BFM.ru 04:14
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Крупные госкомпании не откажутся от выплаты дивидендов
С одной стороны, госкомпании, у которых в уставе прописаны выплаты, не могут отказаться от выплат.
Finam.Ru вчера в 10:30
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Общество
В Петербурге запретили прощаться с умершими
Власти Санкт-Петербурга запретили прощаться с умершими. В частности, церемонии запрещены во всех моргах.
Московский Комсомолец 03:41
Общество
Более 30% россиян сочли ненужной прививку от коронавируса
Итоги опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что вакцину от коронавируса хотят сделать более 50% жителей России.
Live24 03:30
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Культура
Названа дата премьеры второго сезона «Академии Амбрелла»
Второй сезон фантастического сериала «Академия Амбрелла» выйдет на Netflix 31 июля 2020 года.
Культуромания вчера в 09:47
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему.
Похвистнево-Информ 17 мая в 04:34
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России
Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
ТАСС 04:04
Игры
Названа стоимость Mafia: Trilogy в австралийском PlayStation Store
Австралийский сегмент магазина игр PlayStation Store содержит информацию о стоимости сборника Mafia: Trilogy для консоли PS4.
iReactor 03:03
Космос
Снятое над Красноярским краем небесное тело могло сгореть в атмосфере
Небесное тело, наблюдаемое в ночь на вторник жителями Красноярского края и Хакасии, вероятно сгорело в атмосфере.
ТАСС 02:28
Гаджеты
Xiaomi показала Redmi 10X — первый смартфон на базе Dimensity 820
Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса.
iXBT.com вчера в 03:20
Общество
На Украине назвали предварительную дату окончания карантина
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал предварительную дату окончания карантина. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 03:53
Общество
Генпрокуратура РФ нашла новые фейки о коронавирусе и чипировании людей
Фейки о пандемии коронавирусе как способе поместить некие "чипы" в людей обнаружили в Интернете сотрудники Генпрокуратуры РФ Новые фейковые сообщения о природе пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в Сети специалисты надзорного органа.
Народные новости 04:11
Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Футбол
Алдонин рассказал о премиальных в ЦСКА после победы в Кубке УЕФА
Metaratings вчера в 08:46
Общество
В России выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Рекордное число пациентов — 5291 — вылечилось от COVID-19 за сутки в России. Всего в стране на сегодняшний день выздоровели 76 130 человек.
BFM.ru 03:46
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 72,48 рубля — это на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:23
Политика
Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
Россия предоставила гражданство 215,9 тыс. человек за первые четыре месяца 2020 года.
Коммерсантъ 01:46
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10