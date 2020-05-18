Коронавирус

Банки.руБанки.руЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России

Как и в марте, ускорение роста потребительских цен происходило под действием временного повышения спроса на товары первой необходимости в условиях действия режима самоизоляции в российских регионах, а также произошедшего ослабления рубля.
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ЦБ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец года в диапазоне 3,8–4,8%

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ЦБ сохраняет прогноз по инфляции на уровне 3,8-4,8% по итогам 2020 года

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ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

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Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru вчера в 20:43
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Происшествия

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
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Ученые назвали продукты, ускоряющие старение

Слово и Дело вчера в 12:01
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Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
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Энергетика

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Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью агентству Reuters сообщил, что истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" продлевать не будут.
РЕН ТВ 15 мая в 23:08
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Общество

В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
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Армия и оружие

Названы зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных в Сирии.
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Общество

В обсерваторе Сочи объявили голодовку

Протест выразили гости из Санкт-Петербурга, которые прибыли в Сочи, невзирая на запрет и карантинные меры.
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Музыка

Клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Группа Little Big сообщила в Instagram о том, что ее последняя работа заняла пятую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
66.ru 02:22
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

Где в Самарской области выявили коронавирус 19 мая

Во вторник, 19 мая в Самарской области подтверждены 65 случаев COVID-19: - 29 в Тольятти - 21 в Самаре - 3 в Сызрани - 3 в Красноярском районе - 2 в Новокуйбышевске - 2 в Ставропольском районе - 1 в Октябрьске - 1 в Волжском районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шенталинском районе 7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 в Самаре, 2 в Сызрани).
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Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Шоу-бизнес

Актёры Руни Мара и Хоакин Феникс станут родителями

Мара шесть лет встречалась с сыном актёра Малкольма Макдауэлла Чарли Макдауэллом.
Газета Metro вчера в 10:35
Общество

В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля

Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Космос

Фото дня: одинокая галактика поселилась в Местной пустоте

Особенность KK 246 заключается в том, что эта галактика находится в так называемом Местном войде (Local Void) — обширной области пустого пространства, которая расположена вблизи Местной группы галактик.
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Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

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Здоровье

Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые

В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки.
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В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки

Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
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Общество

В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

В России обнаружили гигантскую пирамиду, которая по форме в точности копирует египетскую пирамиду Хеопса, однако по размерам превосходит ее в несколько раз.
Lenta.ru 06:35
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
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Бородина сравнила Боню с «какающей мышкой»

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«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
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