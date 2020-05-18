Экономика
Парламентская газетаЦентробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции
«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — ожидают в Банке России. Ранее в Центробанке заявляли об ожиданиях снижения инфляции во втором квартале 2021 года.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Общество
Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»
Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
Политика
В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию
Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 01:29
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Авто
Что будет, если на новом авто не проходить ТО у дилера
При покупке автомобиля вы оформляете гарантийный талон, который вам дает право на прохождение ТО у дилера.
Car.ru вчера в 12:47
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Политика
Эвакуация фур. Депутат предложил устроить рейд с участием прокуроров
Облдеп Леонид Писной ("ЕР") отметил, что нужно определиться с форматом - это будет рейд "под видеокамеры" или внеплановая проверка с участием сотрудников прокуратуры.
Взгляд-инфо 03:59
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Авто
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Немецкая марка уже представила новый Porsche 911 в виде купе и кабриолета. Теперь модель получила версии Targa 4 и Targa 4S.
REGNUM вчера в 03:04
Общество
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
Общество
ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан
Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
Происшествия
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке.
РИА Новости 05:50
Кино
Дэвид Аркетт вернется к роли шерифа Дьюи в новой части «Крика»
ИА Красная Весна 02:53
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары
Российская газета вчера в 10:51
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир вчера в 08:30
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02