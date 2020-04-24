Экономика
RT на русскомЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе ожидают отрицательные темпы роста российского ВВП до I квартала 2021 года.
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Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Здоровье
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Суд в США согласился с взысканием с Facebook пяти миллиардов долларов
Федеральный суд США подтвердил законность решения Федеральной торговой комиссии (FTC) о взыскании с компании Facebook пяти миллиардов долларов, сообщило ведомство в пятницу.
РИА Новости 18:58
Общество
Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что пандемия коронавируса закончится через шесть-семь месяцев после появления первых зарегистрированных случаев заражения.
Афиша Daily 02:40
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс 04:41
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44
Политика
Генерал ФСБ оценил охрану чешских чиновников, снесших памятник Коневу
Три чешских чиновника после сноса памятника маршалу Ивану Коневу, испугались мести российских спецслужб и попросили охрану.
Московский Комсомолец 15:01
Экономика
Мантуров раскусил Путина, и рассказывает сказки про «русские ИВЛ»
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал программу спасения национальной экономики в условиях идеального шторма.
Свободная Пресса 07:09
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Энергетика
США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters.
Коммерсантъ 21:55
Технологии
Facebook запустит сервис групповых видеозвонков
Невские Новости 16:52