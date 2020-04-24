Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе ожидают отрицательные темпы роста российского ВВП до I квартала 2021 года.

ЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года

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