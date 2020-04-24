Экономика
RT на русскомЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе ожидают отрицательные темпы роста российского ВВП до I квартала 2021 года.
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Годовые темпы роста экономики РФ останутся отрицательными до 1 квартала 2021 года
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