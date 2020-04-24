Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе ожидают отрицательные темпы роста российского ВВП до I квартала 2021 года.
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ЦБ ожидает отрицательные темпы роста ВВП до I квартала 2021 года

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Названа дата снятия режима самоизоляции в Калининградской области

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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