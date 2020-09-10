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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
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Российская газета

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Российская газетавчера в 16:53
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Вести.Ruвчера в 10:36
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ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

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Коммерсантъ

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Коммерсантъвчера в 07:15
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

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Пушков назвал заявление Литвы по Тихановской проявлением двойных стандартов

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ТАССвчера в 15:36
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В Киеве, в свою очередь, сообщили, что проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе посёлка Шумы невозможно из-за того, что представители РФ и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик изменили свою позицию.
Парламентская газетавчера в 09:07
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Газета.Ruвчера в 07:22
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ruвчера в 12:26
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