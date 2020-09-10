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Ведомости
Ведомости

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБК09:16
Подробнее о событии
Российская газета

ЦБ рассказал, что будет с экономикой при второй волне пандемии

Российская газета07:39
Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ru10:36
РБК

ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

РБК09:16
Царьград

"Не пора ли вычистить?": Предприниматель вскрыл правду о "бульдожьей схватке" Набиуллиной и Грефа

Царьград13:47
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАСС07:01
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ru06:53

В Германии заявили об «отравлении» Навального новой версией «Новичка»

Российский общественный деятель Алексей Навальный был «отравлен» новым, более смертоносным вариантом боевого яда из семейства «Новичок», утверждает немецкое издание Die Zeit, ссылаясь на собственную информацию.
В Германии заявили об «отравлении» Навального новой версией «Новичка»
Ведомостивчера в 15:15
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомости12:04
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.
Взгляд.ру14:01
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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы в Донбассе с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.
Интерфакс06:46

В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Рахманов отмечает, что изначально разработка атомной подлодки «Хаски» и дизельной «Калины» проходила при финансировании Министерства обороны, сейчас же работы ведутся в рамках того, что можно сделать инициативно за счет ОСК.
Evo-rus.com01:11
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Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русском06:20
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru12:26
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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