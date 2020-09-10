с чего всё началось

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.

Гаджеты MIUI 12 начали получать старые смартфоны Xiaomi Компания «Сяоми» анонсировала запуск второй стадии распространения фирменной прошивки MIUI 12 для четырнадцати моделей смартфонов. 37

Общество Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии. 1,2K

Политика Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов. 4

Происшествия В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой. 186

Авто Volkswagen представила обновленные версии универсала Golf Компания Volkswagen расширила семейство Golf восьмого поколения двумя новыми универсалами – стандартным Variant и его внедорожной версией Alltrack. 17

Общество Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства. 1,3K

Игры Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык. 8

Гаджеты В AMD назначили дебют процессоров архитектуры Zen 3 на 8 октября Выпуск процессоров архитектуры Zen 3 состоится по графику, несмотря на слухи о том, что компания намерена отложить его до будущего года, а оставшееся время использовать для того, чтобы получить максимальную прибыль с продаж процессоров нынешнего поколения Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2. 5

Культура Актер сериала «Сверхъестественное» выпросил прощальный сувенир Актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после завершения проекта собирается забрать себе на память сувенир со съемок. 2

Энергетика В Комитете Госдумы по энергетике спрогнозировали рост цен на бензин Никаких оснований для повышения стоимости бензина и дизельного топлива выше уровня инфляции нет, убеждён председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Шоу-бизнес Натали обнажила грудь на съемках нового клипа Натали порадовала своих поклонников и выложила в свой аккаунт в Instagram откровенные фотографии, которые были сделаны на съемках нового клипа «Поехали на дачу». 19