Экономика
ВедомостиЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
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Футбол
«Зенит» ждет новичков. Чемпион должен стать сильнее
Календарь последнего месяца лета тоже не щадил чемпиона.
Спорт-Экспресс 17:10
Гаджеты
MIUI 12 начали получать старые смартфоны Xiaomi
Компания «Сяоми» анонсировала запуск второй стадии распространения фирменной прошивки MIUI 12 для четырнадцати моделей смартфонов.
Srnsk вчера в 23:38
Общество
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки 09:31
Футбол
Футболист «Челси» Батшуайи стал игроком «Кристал Пэлас»
ProstoProSport 12:55
Общество
Из-за коронавируса занято 84% взрослых коек в больницах Петербурга
Ранее LIVE24 сообщало о том, что Мариинскую больницу в Петербурге закрыли из-за локальной вспышки коронавируса.
Live24 12:37
Футбол
Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Криштиану Роналду добрался до отметки в 100 голов за португальскую сборную.
Vprognoze.ru вчера в 22:19
Политика
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
РИА Новости 19:32
Происшествия
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАСС 11:09
Авто
Volkswagen представила обновленные версии универсала Golf
Компания Volkswagen расширила семейство Golf восьмого поколения двумя новыми универсалами – стандартным Variant и его внедорожной версией Alltrack.
Автоновости дня 03:16
Общество
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.
Газета.Ru 09:38
Футбол
Итальянская «Рома» может выкупить Кокорина у «Спартака» за 6 млн евро
78.ru вчера в 04:53
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.
РБК вчера в 22:36
Футбол
«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву
«Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву, который стал свободным агентом.
Vprognoze.ru 03:56
Происшествия
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.
Российская газета 08:13
Общество
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости 12:04
Шоу-бизнес
Татьяна Навка сменила имидж ради съемок в «Ледниковом периоде»
Фигуристка Татьяна Навка показала новый образ из гримерки шоу "Ледниковый период".
Экономика сегодня 09:53
Здоровье
Главе Минздрава РФ отчитались о проблемных сферах медицины Поморья
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что детская медицина в Архангельской области нуждается в помощи.
Новости Архангельска 29.ru вчера в 04:02
Игры
Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
Российская газета 15:48
Киберспорт
Дата релиза Immortals Fenyx Rising была озвучена на Ubisoft Forward
ИА Красная Весна 17:46
Гаджеты
В AMD назначили дебют процессоров архитектуры Zen 3 на 8 октября
Выпуск процессоров архитектуры Zen 3 состоится по графику, несмотря на слухи о том, что компания намерена отложить его до будущего года, а оставшееся время использовать для того, чтобы получить максимальную прибыль с продаж процессоров нынешнего поколения Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.
Computerworld Россия 09:36
Культура
Актер сериала «Сверхъестественное» выпросил прощальный сувенир
Актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после завершения проекта собирается забрать себе на память сувенир со съемок.
МИР 24 вчера в 17:21
Шоу-бизнес
На видео попал совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной
Если верить информации в Сети, отношения Козловского и Акиньшиной завязались во время съемок фильма "Чернобыль".
iReactor вчера в 13:41
Здоровье
В 10 школах Саратовской области зафиксировали очаги коронавируса
Очаги коронавируса зафиксировали в десяти школах саратовской области, четыре из них находятся в Саратове, остальные – в районах.
Московский Комсомолец 07:07
Политика
США ввели санкции против трех россиян и депутата Рады
Американские власти ввели санкции против трех россиян и украинского депутата Андрея Деркача.
Газета.Ru 17:25
Здоровье
Ситуация с COVID ухудшается: власти Сызрани ужесточают ограничения
На заседании штаба обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Сызрани.
КТВ-Луч 11:09
Энергетика
В Комитете Госдумы по энергетике спрогнозировали рост цен на бензин
Никаких оснований для повышения стоимости бензина и дизельного топлива выше уровня инфляции нет, убеждён председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Парламентская газета 09:20
Армия и оружие
Defence News: при попытке атаковать россиян военные США растерялись
Попытка военных США атаковать Россию при отработке действий с помощью новейшей системы управления ABSM закончилась полным провалом.
Недвижимость.RU 11:21
Шоу-бизнес
Натали обнажила грудь на съемках нового клипа
Натали порадовала своих поклонников и выложила в свой аккаунт в Instagram откровенные фотографии, которые были сделаны на съемках нового клипа «Поехали на дачу».
CT news 12:20
Армия и оружие
В США раскритиковали новый польский танк
В The National Interest рассказали о "забытом" проекте PL-01. В США раскритиковали новый польский танк.
Piter.tv вчера в 05:29
Общество
В Еврейской автономной области началось голосование на выборах губернатора
Голосование на выборах главы региона началось утром в пятницу в Еврейской автономной области (ЕАО), где открылись более 180 избирательных участков.
ТАСС 18:17