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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
Подробнее о событии
Российская газета

Вторая мировая волна

Российская газетавчера в 16:53
Коммерсантъ

ЦБ переходит в прогнозах с цифрового интерфейса на графический

Коммерсантъвчера в 16:19
Банки.ру

В Банке России разъяснили новый подход к прогнозным сценариям в рамках основных направлений ДКП

Банки.рувчера в 14:59
Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ruвчера в 10:36
РБК

ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

РБКвчера в 09:16
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАССвчера в 07:01
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ruвчера в 06:53

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Вести.Ru9 сентября в 04:12
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Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11
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СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
РБК04:06
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Ученые разработали оружие против массово убивающей супербактерии

Специалисты из Университета Пердью (Австралия) создали препарат для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком, ежегодно убивающим 2 тысячи человек в одних только Соединенных Штатах Америки, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Medicinal Chemistry.
Live24вчера в 08:09
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM02:36