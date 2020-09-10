ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
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Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
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