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Ведомости
Ведомости

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБК09:16
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Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ru10:36
РБК

ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

РБК09:16
Банки.ру

ЦБ описал наихудший сценарий развития экономики в 2021 году

Банки.ру07:03
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАСС07:01
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ru06:53
Российская газета

ЦБ рассказал, что будет с экономикой при второй волне пандемии

Российская газета07:39

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Газета.Ru04:37
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Evo-rus.com09:35
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru12:26
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
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Главе Минпросвещения предлагают сделать процедуру ЕГЭ более прозрачной

Москва, 10 сентября 2020, 19:39 — REGNUM Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский просит сделать процесс опротестования итогов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) более прозрачной.
REGNUM12:39

Названы новые правила прохождения техосмотра в РФ в 2020 и 2021 году

Согласно новым правилам техосмотра, легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, машинам в возрасте 4-10 лет следует проходить его дваждлы в год, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.
Вечерний курьер06:04
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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