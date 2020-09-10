ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Смотрите также
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Четыре человека погибли при столкновении баржи с лодкой в ХМАО
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Toyota открыла предзаказ на обновленный Land Cruiser Prado в России
Суд изъял у экс-главы Марий Эл имущество на сумму 374 млн рублей
Актриса из программы Кеосаяна извинилась за роль белоруски
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Адыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным
В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар
США ввели санкции против трех россиян
Число банковских карт в России упало на рекордные 4,5 млн единиц
Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца
Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым
Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале
США ввели санкции против трех россиян
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий
Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Появились первые изображения F-35A в российском камуфляже
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии