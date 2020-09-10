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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
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Российская газета

Вторая мировая волна

Российская газетавчера в 16:53
Коммерсантъ

ЦБ переходит в прогнозах с цифрового интерфейса на графический

Коммерсантъвчера в 16:19
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАССвчера в 07:01
Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ruвчера в 10:36
РБК

ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

РБКвчера в 09:16
Банки.ру

В Банке России разъяснили новый подход к прогнозным сценариям в рамках основных направлений ДКП

Банки.рувчера в 14:59
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ruвчера в 06:53

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подарил ему карту Российской империи XIX века, в состав которой тогда входила территория республики.
Ruposters.ruвчера в 08:50
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Электрическая силовая установка, используемая в Lucid Air 2021 модельного года, чрезвычайно компактна, и хотя варианты седана, заявленные для производства, имеют только два таких силовых агрегата, Lucid тестирует трехмоторный прототип с двумя электродвигателями на задней оси и одним впереди.
SpeedMe00:38
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Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01
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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной компании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".
Pravda.Ru22:07
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