ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
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Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте
основных направлений денежно-кредитной политики.
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