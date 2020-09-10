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Ведомости
Ведомости

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте
 основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомости08:43
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Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ru10:36
РБК

ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

РБК09:16
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ru06:53
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАСС07:01
Российская газета

ЦБ рассказал, что будет с экономикой при второй волне пандемии

Российская газета07:39
Банки.ру

ЦБ описал наихудший сценарий развития экономики в 2021 году

Банки.ру07:03

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом в письменной форме", то есть без обсуждения.
ЕС продлил на полгода санкции против граждан России
ТАСС10:45
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
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В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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