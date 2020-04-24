Экономика
ТАССЦБ ожидает падения ВВП России во втором квартале на 8%
Спад экономики России во втором квартале 2020 года может составить 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Тем не менее, восстановление экономики будет происходить плавно, и даже за третий и четвертый квартал не будет отыграно то падение, которое будет во втором квартале. Поэтому в целом по году мы ожидаем отрицательных темпов экономического роста.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:47
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