Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей начнется в марте

ТАСС06:24

ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

РИА Новости06:51

Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей в марте 2020 года

Долг.рф06:25

ЦБ РФ: Сбербанк с марта начнет подключаться к СБП

РЕН ТВ07:41

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

Интерфакс06:30

ЦБ назвал сроки подключения Сбербанка к системе быстрых платежей

Известия07:04

Подключение Сбербанка к системе быстрых платежей начнётся в марте

News.ru06:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы от 1/16 Кубка России.
ГЛАС.RU 06:39
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 06:06
Экономика

Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Деловое.ТВ 11 февраля в 09:37
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Гаджеты

Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
ToDay News Ufa вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с мужем выбрали имя для четвертого ребенка

В ближайшее время блогер Оксана Самойлова, которая находился в положении, должна родить четвертого ребенка своему супругу рэперу Джигану.
ГлобалМСК.ру 04:12
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Происшествия

Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Российская газета 05:45
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда 08:56
Авто

Представлен новый Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 10 февраля в 14:01
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Наука

Университет Иннополис выиграл 4 гранта президента России на развитие нейронауки

Руководитель Лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александр Храмов выиграл грант 5,244 млн рублей на развитие ведущей научной школы России, которая займется исследованиями на тему «Новые физико-математические методы, основанные на машинном обучении и рекуррентном анализе, для изучения нейронной активности человека при когнитивных процессах».
Хайтек 09:57
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Красная весна 01:29
Футбол

Футболист «Динамо» Филипп пропустит матч с «Кайратом»

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп не сыграет в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" по медицинским показаниям, сообщается в микроблоге российского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:32
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Политика

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Коммерсантъ 11:17
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 11:56
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ вчера в 05:23
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное