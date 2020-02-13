ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

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