Экономика
РИА НовостиЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте
ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Политика
Путин назвал брак союзом между мужчиной и женщиной
Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ заявил, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Экономика
Мишустин признал дороговизну ипотеки для россиян
Напомним, президент России Владимир Путин предлагал в рамках реализации нацпроектов снизить до 8% среднюю ставку по ипотеке к 2024 году.
Гаджеты
Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех»
Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»
На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар.
Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году до 820 тыс. баррелей в сутки.
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Авто
Санкции подняли российский автопром
Экспорт легковых автомобилей в 2019 году превысил досанкционный уровень 2013—2014 годов в деньгах, несмотря на девальвацию рубля.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Политика
Член президиума БиГ от сербов пообещал «развалить» интеграцию в НАТО
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик пообещал "развалить" все, что связано с интеграцией страны в НАТО.
Кино
Disney работает над сиквелом «Аладдина»
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Общество
Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблему жизни в США
Бывшая гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что считает серьезной проблемой проживания в США: здоровое питание в этой стране обходится очень дорого.
Политика
Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.