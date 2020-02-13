Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей начнется в марте

ТАСС06:24

ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

РИА Новости06:51

Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей в марте 2020 года

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РЕН ТВ07:41

Подключение Сбербанка к системе быстрых платежей начнётся в марте

News.ru06:51

Сбербанк начнет подключаться к Системе быстрых платежей в марте 2020 года

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
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