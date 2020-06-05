Экономика
КоммерсантъЦБ ожидает прибыльности банков в 2020 году, но она будет небольшой
Российские банки в 2020 году ждет сокращение прибыли, но в убыток они не уйдут, считает председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
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Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
Еще 330 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
330 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 5 июня.
Время Н 03:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Уникальный кадр с похорон Юлии Началовой появился в Сети
Пиар-агент Анна Исаева, которую певица Юлия Началова называла своей «сестричкой», опубликовала в соцсети Instagram уникальный снимок с похорон.
iReactor вчера в 11:38
Футбол
Месси не тренировался в общей группе «Барселоны»
Евро-футбол.ру 03 июня в 11:08
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Здоровье
В Ивановской области переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию
В Ивановской области запускается программа медицинской реабилитации как второй этап лечения от коронавируса.
IvanovoNews 04:59
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
В Германии запретили лечить геев
Федеральный совет Германии одобрил закон, запрещающий репаративную терапию, которая проводится для изменения сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.
Ruposters.ru 09:31
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Экономика
ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса
Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Культура
Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей
"После возврата к нормальной жизни покупательская способность понизится, и если цены на билеты будут завышены, к ним никто не придет", - отметила Елизавета Барышникова.
Псковская Лента Новостей 09:00
Политика
Facebook промаркирует страницы государственных СМИ
Американская соцсеть Facebook вскоре приступит к маркировке страниц государственных СМИ, об этом рассказал глава отдела кибербезопасности Натан Глейхер.
Политическая Экспертиза 04:39
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
Взгляд.ру 05:24
Технологии
В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов
Сингапур, 5 июня 2020, 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура.
REGNUM 05:57
Общество
Борис Титов призвал разрешить корпоративы для спасения шоу-бизнеса
Борис Титов призвал власти России разрешить проведение корпоративов.
Дни24 05:00
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Газета.Ru 02:06
Политика
Половина украинцев верит, что Киев в будущем победит Москву
Согласно опубликованным результатам, 50,5% респондентов уверены, что в будущем Украина победит Россию.
RuNews24.ru 09:31
Экономика
Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК вчера в 07:23
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Космос
Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем
РИА Новости вчера в 02:54
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45