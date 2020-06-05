Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ожидает прибыльности банков в 2020 году, но она будет небольшой

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Российские банки в 2020 году ждет сокращение прибыли, но в убыток они не уйдут, считает председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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