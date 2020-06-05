Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ожидает прибыльности банков в 2020 году, но она будет небольшой

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Российские банки в 2020 году ждет сокращение прибыли, но в убыток они не уйдут, считает председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина
У нас пока нет данных по маю по убыткам или прибыли банковского сектора, но в целом мы, конечно, видим, что прибыль банковского сектора в этом году будет сокращаться, хотя по нашим предварительным оценкам, она не уйдет в отрицательную область в целом по банковскому сектору.
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