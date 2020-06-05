Российские банки в 2020 году ждет сокращение прибыли, но в убыток они не уйдут, считает председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

ЦБ ожидает прибыльности банков в 2020 году, но она будет небольшой

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