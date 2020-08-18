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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", - сказал он, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
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Право.ру

ЦБ ожидает активизацию «черных кредиторов»

Право.ру04:49
ФедералПресс

«Черных кредиторов» в России станет больше

ФедералПресс04:43
ТАСС

ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы

ТАСС04:16
Вестник Кавказа

ЦБ РФ предупредил об активизации «черных кредиторов»

Вестник Кавказа04:17
ПРАЙМ

Банк России ждет активизации «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ПРАЙМ04:07
REGNUM

ЦБ РФ рассказал о мошеннических схемах во время самоизоляции

REGNUM04:27
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27

Эксперт: после удара машины Ефремова у Захарова не было шансов выжить

В Пресненском суде, где проходит очередное заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова медицинский эксперт заявила, что погибший Сергей Захаров на момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника.
Вести.Ru04:44

В Челябинске передано в суд дело экс-градоначальника Евгения Тефтелева

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".
Российская газета04:50
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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