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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Ранее Лях заявлял, что в период пандемии коронавируса резко увеличилось число нелегальных форекс-дилеров. Так, в первом полугодии 2020 года их количество выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 134 организаций.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
Подробнее о событии
News.ru

Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

News.ru05:55
Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

REGNUM04:17
ФедералПресс

Черных кредиторов в России станет больше

ФедералПресс04:43
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Газета.Ru09:22
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Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ru06:02
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Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ

Глава белорусского государства подчеркнул, что граждан Беларуси выстроят в цепь от украинской столицы до столицы Литвы, чтобы показать, что нужно организовать санитарный кордон между странами Запада и РФ.
Evo-rus.com07:53
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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Пропаганду АУЕ предложили блокировать без суда

Под «деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры», согласно тексту, подразумевается публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику, принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.
Lenta.ru09:19

На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Журналисты отмечают, что при предоставлении TGL американская сторона меньше всего задумывалась о пользователях китайских гаджетов: лицензия была нужна для того, чтобы у телекоммуникационных компаний США было время на то, чтобы заменить оборудование Huawei на аналоги, а сами обновления безопасности шли приятным бонусом.
Live2406:28
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В «Сибири» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала выявлено в новосибирской "Сибири" после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба КХЛ.
РИА Новости09:29