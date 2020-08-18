Экономика
ТАССЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года
Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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«Чёрные» кредиторы и «звонари». Как мошенники работают в период пандемии
Якутия Daily14 августа в 22:58
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Космос
50 лет назад СССР запустил к Венере станцию «Венера-7»
Газета.Ru вчера в 08:06
Общество
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:04
Общество
МТС и «МегаФон» подали иски к краснодарскому MVNO-оператору Danycom
Компания МТС и дочернее предприятие «Мегафона» АО «Мегалабс» связи с накопившейся задолженностью по оплате услуг подали иски к ООО «Дэни Колл», управляющему краснодарским виртуальным оператором (MVNO) Danycom, пишет газета «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 04:32
Политика
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости вчера в 21:25
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 01:04
Происшествия
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
В Нью-Йорке мужчина около недели забрасывал камнями генеральное консульство России, а также угрожал дипломатам.
РБК вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Starhit во вторник, 18 августа.
Lenta.ru 04:25
Авто
Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором
В Индии стартовали продажи обновленной версии французского кроссовера, которая теперь оснащается 1,3-литровым турбированным мотором с отдачей до 160 л.с. Индийским покупателям теперь доступен кроссовер Renault Duster с 1,3-литровым турбированным мотором, официальный дебют которого состоялся в феврале 2020 года на выставке Auto Expo в Дели.
SpeedMe 00:58
Общество
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе: решение о возможных выплатах будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.
Lenta.ru вчера в 20:38
Происшествия
Пострадавший в ДТП с Ефремовым Захаров умер от потери крови
Во время заседания эксперт рассказал, что к смерти Сергея Захарова привела большая кровопотеря, а также шок, в котором находился пострадавший.
NewInform 04:47
Технологии
Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore
"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС 01:07
Общество
Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Сторонники оппозиции собрались в центре Минска у театра Янки Купалы, директор которого Павел Латушко накануне был уволен, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:38
Политика
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
Коммерсантъ 03:27
Политика
Как Александр Лукашенко общался с бастующими сотрудниками завода
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия
Пациентка больницы под Курском очнулась в морге
В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге.
Российская газета 03:13
Гаджеты
Опубликованы новые фото iPhone 12 в различных чехлах
Фото разместил в Интернете производитель чехлов, на них модели одеты в разноцветные «одежды» и, к сожалению, все они лежат на столе экраном вниз.
Evo-rus.com 04:37
Авто
Ford GT получил специальную версию в честь победы 1966 года
Речь идёт о ретро-издании под названием Heritage Edition, которое посвящено победе в суточном марафоне в Дэйтоне в 1966 году, а также специальном исполнении Studio Collection.
Тарантас Ньюс 00:51
Политика
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.
Известия вчера в 22:59
Общество
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Здоровье
В Свердловской области 149 случаев коронавируса выявили за сутки
На 18 августа в Свердловской области у 23 695 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 03:45
Культура
Скончался поэт-песенник Борис Пастернак
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес
Софья Эрнст продемонстрировала фигуру в купальнике после третьих родов
Сообщается, что звездная пара Константина и Софьи является самой скрытной в шоу-бизнесе.
RuNews24.ru 02:16
Политика
Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов в Народный совет, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 21:27
Технологии
В сеть выложили видео с отменённой игрой по вселенной ежа Соника
Вашингтон, 18 августа 2020, 08:12 — REGNUM Опубликовано видео с кадрами отменённой игры Astropede, которая должна была стать спин-оффом в серии SEGA про ежа Соника.
REGNUM 01:12
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Оренбургом
RT на русском 04:41
Культура
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Новый Век вчера в 04:10
Технологии
Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов
В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.
РБК 03:24
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции
Исполнительница похвасталась стройной фигурой и заявила, что она счастлива сменить обстановку.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Новые автомобили 01:26