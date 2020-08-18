ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Ранее Лях заявлял, что в период пандемии коронавируса резко увеличилось число нелегальных форекс-дилеров. Так, в первом полугодии 2020 года их количество выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 134 организаций.