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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Ранее Лях заявлял, что в период пандемии коронавируса резко увеличилось число нелегальных форекс-дилеров. Так, в первом полугодии 2020 года их количество выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 134 организаций.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
Телеканал 360°

В Банке России спрогнозировали рост нелегального кредитования

Телеканал 360°09:19
News.ru

Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

News.ru05:55
Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39
Коммерсантъ

Банк России ожидает роста нелегального кредитования

Коммерсантъ10:50
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06
Якутия Daily

«Чёрные» кредиторы и «звонари». Как мошенники работают в период пандемии

Якутия Daily14 августа в 22:58

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Несколько часов назад Александр Лукашенко заявил, что программа оппозиции на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, закрытие на территории страны российских военных баз, а также вступление в перспективе в ЕС и НАТО.
Коммерсантъ11:45
11

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что Координационный совет оппозиции Белоруссии проведет первое заседание 18 августа.
Общественная служба новостей08:59

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
11

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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