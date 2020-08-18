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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Ранее Лях заявлял, что в период пандемии коронавируса резко увеличилось число нелегальных форекс-дилеров. Так, в первом полугодии 2020 года их количество выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 134 организаций.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
Подробнее о событии
ФедералПресс

Черных кредиторов в России станет больше

ФедералПресс04:43
Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
News.ru

Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

News.ru05:55
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

REGNUM04:17
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06

Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей
РИА Новости06:24
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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В «Сибири» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала выявлено в новосибирской "Сибири" после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба КХЛ.
РИА Новости09:29

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно

США уже не знают, против кого в России можно вводить новые санкции, но делают все возможное, чтобы привлечь Москву к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы, заявил и.о. главы американского министерства внутренней безопасности Чед Вулф.
Газета.Ru06:35
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