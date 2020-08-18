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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", - сказал он, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
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ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06
Право.ру

ЦБ ожидает активизацию «черных кредиторов»

Право.ру04:49
ФедералПресс

«Черных кредиторов» в России станет больше

ФедералПресс04:43
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

REGNUM04:17
ПРАЙМ

Банк России ждет активизации «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ПРАЙМ04:07
ИА Красная Весна

ЦБ РФ предупредил о росте активности «черных кредиторов»

ИА Красная Весна05:11

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

«Алмаз-Антей» изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Применение системы, "которое планируется начать уже в ближайшей перспективе, в частности, повысит эффективность диагностирования COVID-19, а также целого ряда респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний", говорится в пресс-релизе концерна.
Интерфакс04:47
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,4K

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32
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