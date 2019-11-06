Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции

Влияет на это уменьшение экспорта из-за торможения мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции, а также структурные проблемы в российской экономике. По итогам этого года рост ВВП будет находиться в интервале 0,8-1 процента, прогнозируют в ЦБ.
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с чего всё началось
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf
).
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