Экономика
Российская газетаЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции
Влияет на это уменьшение экспорта из-за торможения мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции, а также структурные проблемы в российской экономике. По итогам этого года рост ВВП будет находиться в интервале 0,8-1 процента, прогнозируют в ЦБ.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Происшествия
Пассажиры и экипаж покинули захваченный в Амстердаме самолёт
Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.
REGNUM 14:47
Футбол
Гомеш обратился к болельщикам после ужасной травмы
Португальский полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы, полученной в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1). На португальце нарушил правила нападающий гостей Сон Хен Мин, после чего он неудачно упал на газон, и вдобавок в него врезался защитник Серж Орье.
Спорт день за днем 14:40
Политика
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 13:58
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Происшествия
Столичный полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Вечерняя Москва 08:13
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика
Медведев уволил из Минприроды куратора мусорной реформы
Как говорится в документах правительства, чиновник уволился по собственному желанию. Замглавы ведомства Логинов стал в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 03:55
Культура
Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть
Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.
62инфо вчера в 05:47
Происшествия
В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками
Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Футбол
Георгий Щенников: «Пока есть шансы, надо бороться до конца и брать очки во всех матчах»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Матч ТВ 12:09
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде электронных сигарет
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека.
Политика Сегодня 12:58
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
РИА Новости 15:22
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Кино
«Солярис» Тарковского к новогодним праздникам вновь выйдет в прокат
Коммерсантъ вчера в 11:34
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Общество
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс 14:25
Политика
Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту
Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.
Вести.Ru 14:51