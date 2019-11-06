Влияет на это уменьшение экспорта из-за торможения мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции, а также структурные проблемы в российской экономике. По итогам этого года рост ВВП будет находиться в интервале 0,8-1 процента, прогнозируют в ЦБ.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала рубль Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Футбол Красная карточка Сон Хын Мина отменена Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Спорт WADA получило ответы от России на все вопросы Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.

Экономика Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Кино Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене» Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».

Общество Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Происшествия В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.

Технологии Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.