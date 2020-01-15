ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

с чего всё началось

С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

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