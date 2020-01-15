Экономика

ТАССТАССЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
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с чего всё началось

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
ТАСС09:12

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ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ТАСС09:12

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

РБК10:21

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

Коммерсантъ11:28

ЦБ прокомментировал данные о доле заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%

Rambler News Service07:11

ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году

Forbes09:59

Центробанк ожидает роста долговой нагрузки россиян

News.ru10:18

Долговая нагрузка россиян в 2020 году продолжит расти – Центробанк

Аргументы и Факты11:30
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства.
РБК 07:01
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Коммерсантъ 13:06
Технологии

Google может вернуть в Android функцию записи разговоров

Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров.
Piter.tv 11:11
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Политика

В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
РБК 11:49
Общество

Суд взыскал с Навального и его сторонников более двух миллионов рублей

Lenta.ru 13:42
Политика

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Новые Известия 12:08
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Вести.Ru вчера в 17:39
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»

Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Известия 12:00
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
ТАСС 07:53
Экономика

Курс рубля упал после отставки правительства

В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Газета.Ru 13:06
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру вчера в 07:29
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

РИА Новости 10:50
Политика

Председателем правительства может стать глава ФНС Михаил Мишустин

Михаил Мишустин согласился стать премьер-министром России, после чего главой государства его кандидатура была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.
Севастополь.ру 12:31
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Футбол

ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»

Кубань 24 12:48
Киберспорт

«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
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Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Происшествия

Под Мурманском задержан доверивший ампутацию студентам хирург

Хирург из Мурманской области, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, задержан.
Известия 09:45
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Политика

В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Взгляд.ру 13:17
Космос

«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»

«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
НТВ 13 января в 01:06
Экономика

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Известия 11:27
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
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Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина

У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Известия 12:20
Политика

Генсек ООН примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в пресс-службе генсека 15 января.
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Российская поэтесса
Поэт, литературный критик. Елизавета Данилова окончила СГУ им. Н. Г. Чернышевского и аспирантуру при нём. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры русского языка и культуры речи в СГАУ им. Н. И. Вавилова.
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