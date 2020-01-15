Экономика
ТАССЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году
С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.ТАСС09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Технологии
Google может вернуть в Android функцию записи разговоров
Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Экономика
Курс рубля упал после отставки правительства
В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Общество
В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Политика
Председателем правительства может стать глава ФНС Михаил Мишустин
Михаил Мишустин согласился стать премьер-министром России, после чего главой государства его кандидатура была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Киберспорт
«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление
Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Происшествия
Под Мурманском задержан доверивший ампутацию студентам хирург
Хирург из Мурманской области, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, задержан.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Политика
В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским
Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Экономика
Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина
У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Политика
Генсек ООН примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине, сообщили в пресс-службе генсека 15 января.