Экономика

ТАССТАССЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
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с чего всё началось

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
ТАСС09:12

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ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

ТАСС09:12

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

РБК10:21

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

Коммерсантъ11:28

ЦБ прокомментировал данные о доле заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%

Rambler News Service07:11

ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году

Forbes09:59

Центробанк ожидает роста долговой нагрузки россиян

News.ru10:18

Долговая нагрузка россиян в 2020 году продолжит расти – Центробанк

Аргументы и Факты11:30
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Суд взыскал с Навального и его сторонников более двух миллионов рублей

Lenta.ru 13:42
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Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат.
Вести.Ru вчера в 23:00
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Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
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Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

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Газета.Ru 13:18
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 13:40
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Коммерсантъ 13:06
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
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Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
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ФСИН подтвердила драку с участием экс-полковника Захарченко

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко действительно участвовал в драке 9 января с другим осужденным, подтвердили «Известиям» в пресс-бюро ФСИН России.
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Политика

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Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
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Политика

В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
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Шоу-бизнес

Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
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«Зенит» взял Кокорина на сборы в Катар

Газета.Ru вчера в 02:35
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
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В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
РБК 11:49
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

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Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Российская газета 06:49
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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
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Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

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Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
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