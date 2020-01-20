Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ ожидает роста рефинансирования ипотеки в России

«В настоящее время ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов», - говорится в документе регулятора.
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ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада
, представленного для общественных консультаций.
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ЦБ рекомендовал банкам проводить анализ процентного риска по ипотечным кредитам

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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

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