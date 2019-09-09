Экономика
Газета.RuЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru вчера в 21:46
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд вчера в 03:59
Путешествия
Россияне рассказали о планах на осенний отдых
Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
RT на русском вчера в 20:47
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах
ТАСС вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Баскетбол
Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар
Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
RT на русском вчера в 07:43
Политика
Трамп выразил готовность принять участие в переговорах РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп выразил готовность принять участие в переговорах между Россией и Украиной.
ФАН вчера в 15:58
Политика
США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника
Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 22:57
Армия и оружие
В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ
Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт вчера в 11:39
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС вчера в 12:03
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей вчера в 09:19
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25