Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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ЦБ заложил в базовом сценарии на следующие три года сохранение санкций

Коммерсантъвчера в 14:46

ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

Газета.Ruвчера в 15:59

ЦБ РФ исходит из сохранения санкций против РФ в базовом сценарии на 2020-2022 гг

ПРАЙМвчера в 14:14

ЦБ ожидает сохранения санкций против России до конца 2022 года

Rambler News Serviceвчера в 16:06

Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до конца 2022 года

Банки.рувчера в 15:04

Банк России уверен в сохранении западных санкций до конца 2022 года

АБНвчера в 18:25

Банк России ожидает сохранение антироссийских санкций

Накануне.Ruвчера в 20:22
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
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Авиабилеты подорожали на четверть

Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru вчера в 21:46
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Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд вчера в 03:59
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Россияне рассказали о планах на осенний отдых

Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду

РИА Новости вчера в 23:10
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

РБК 00:25
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Футбол

Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020

В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
RT на русском вчера в 20:47
Экономика

В России увеличат детские пособия

С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах

ТАСС вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности

Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Баскетбол

Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар

Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском вчера в 07:43
Политика

Трамп выразил готовность принять участие в переговорах РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп выразил готовность принять участие в переговорах между Россией и Украиной.
ФАН вчера в 15:58
Политика

США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника

Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.
Lenta.ru вчера в 22:57
Армия и оружие

В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ

Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт вчера в 11:39
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС вчера в 12:03
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Культура

Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище

Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей вчера в 09:19
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
Общество

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Политика

Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу

Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
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