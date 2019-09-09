Экономика
Rambler News ServiceЦБ ожидает сохранения санкций против России до конца 2022 года
«В базовом сценарии Банк России исходит из сохранения введенных в отношении России в 2014–2019 годах международных санкций на всем прогнозном горизонте», — говорится в документе.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Теннис
Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме
Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира.
Чемпионат 01:48
Политика
В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Политика
Миллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины
Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%.
ТАСС вчера в 08:06
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Политика
Украина захотела вернуть из России еще 113 заключенных
Украина заинтересована в возвращении еще 113 заключенных, которые сейчас находятся в России.
Росбалт 00:59
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Футбол
Марио Фернандес принес России победу над Казахстаном
Сборная России на последних минутах отборочной встречи чемпионата Европы по футболу вырвала победу у команды Казахстана.
Ридус вчера в 17:01
Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Авто
Hyundai Creta приобрела в России лимитированную вариацию Rock Edition
Отечественные дилерские центры концерна Hyundai приступили к реализации ограниченной вариации малогабаритного паркетника Hyundai Creta - Rock Edition.
Pnzdrive вчера в 08:59
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит
Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.
Sport24.ru вчера в 11:10
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Гаджеты
Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone
Известия вчера в 21:41
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
RT на русском 01:16
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Наука
Взрослые горные гориллы поплескались в воде
N+1 вчера в 11:57
Экономика
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
Заб.Ру вчера в 23:00
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru вчера в 08:18
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).
Ведомости вчера в 17:02
Здоровье
В России выросли цены на жизненно необходимые препараты
Цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, выросли на 3,8 процента.
ФедералПресс вчера в 15:26