По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 25 ноября сахарная свекла убрана с площади 917,6 тысячи гектаров, что составляет 99,3% посевов; накопано 33,4 миллиона тонн, а средняя цена на нее производителей составила 3 675 рублей за тонну, увеличившись за неделю на 0,1%.
Украинский посол в Японии Сергей Корсунский в ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Токио поддержал позицию Японии по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщает агентство Киодо.
Игра калининградской «Балтики» с московским «Торпедо» в очередном туре чемпионата страны по футболу закончилась вничью - 0:0. Хотя, как убежден генеральный директор нашего клуба Тажутдин Качукаев, на табло могли бы светиться совсем другие цифры.
«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе, что произошло благодаря эффективным, но тяжёлым мерам, которые были внедрены», — приводит РИА Новости его слова на брифинге в Женеве.
Биатлонистка Елена Чиркова, которая на этапе Кубка мира в Контиолахти должна была дебютировать в составе сборной Румынии, но пропустила старты из-за командного карантина по поводу коронавируса, рассказала о причинах ухода из российской команды.
"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район", - сообщает оборонное ведомство.
Российский ударный многоцелевой вертолёт Ка-52М получит на своё вооружение уникальную ракету, проходящую под наименованием «Изделие 305», которая, как сообщается, способна поражать наземные и морские цели с расстояния в 100 километров, что позволяет винтокрылым машинам действовать далеко за пределами зоны работы ПВО противника.