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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает сокращения ВВП России в 2020 году почти на 4%

Сокращение ВВП РФ в 2020 году будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 года ожидается возобновление восстановительного роста, следует из материалов Банка России.В источнике
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Ведомости

ЦБ улучшил прогноз сокращения ВВП России в 2020 году

Ведомости09:08
Коммерсантъ

ЦБ ожидает сокращения ВВП в 2020 году на 4%

Коммерсантъ10:16
RT на русском

ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года

RT на русском09:08
Банки.ру

ЦБ: ухудшение эпидемической ситуации продолжило сдерживать деловую активность в октябре

Банки.ру11:17
Москва 24

ЦБ спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года

Москва 2408:44
РИА Новости

Центробанк спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года

РИА Новости08:27
ТАСС

ЦБ ожидает сокращения ВВП России в 2020 году почти на 4%

ТАСС08:19

В России начали снижаться отпускные цены на сахар

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 25 ноября сахарная свекла убрана с площади 917,6 тысячи гектаров, что составляет 99,3% посевов; накопано 33,4 миллиона тонн, а средняя цена на нее производителей составила 3 675 рублей за тонну, увеличившись за неделю на 0,1%.
В России начали снижаться отпускные цены на сахар
РИА Новости05:15

Посол Украины поддержал Японию в вопросе принадлежности Курил

Украинский посол в Японии Сергей Корсунский в ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Токио поддержал позицию Японии по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщает агентство Киодо.
Взгляд.ру06:00

После матча с «Торпедо» калининградская «Балтика» потребует отстранения судьи

Игра калининградской «Балтики» с московским «Торпедо» в очередном туре чемпионата страны по футболу закончилась вничью - 0:0. Хотя, как убежден генеральный директор нашего клуба Тажутдин Качукаев, на табло могли бы светиться совсем другие цифры.
КП - Калининград11:35

«Луна. История будущего»

Столкновения продолжались всю историю Луны, оставаясь единственным исключением из шуточного изречения Роберта Хайнлайна о том, что «на Луне ничего не случается».
N+109:28

В ВОЗ заявили о первом с сентября снижении числа случаев COVID-19 в мире

«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе, что произошло благодаря эффективным, но тяжёлым мерам, которые были внедрены», — приводит РИА Новости его слова на брифинге в Женеве.
RT на русском11:37

«Никто меня не отговаривал». Биатлонистка Елена Чиркова — о переходе в сборную Румынии

Биатлонистка Елена Чиркова, которая на этапе Кубка мира в Контиолахти должна была дебютировать в составе сборной Румынии, но пропустила старты из-за командного карантина по поводу коронавируса, рассказала о причинах ухода из российской команды.
Чемпионат09:27

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Карабаха

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район", - сообщает оборонное ведомство.
РИА Новости15:23

Новейший российский вертолёт оснастят ракетами, не имеющими аналогов в мире

Российский ударный многоцелевой вертолёт Ка-52М получит на своё вооружение уникальную ракету, проходящую под наименованием «Изделие 305», которая, как сообщается, способна поражать наземные и морские цели с расстояния в 100 километров, что позволяет винтокрылым машинам действовать далеко за пределами зоны работы ПВО противника.
Avia.pro28 ноября в 01:51