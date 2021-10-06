Finam.RuЦБ ожидает замедления годовой инфляции в России в 4 кварталеЦБ ожидает замедления годовой инфляции в РФ в 4 квартале, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.Finam.RuРост цен на энергоносители на зарубежных рынках в силу своего масштаба может усилить "импортируемую инфляцию" для России, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.Интерфакс-> По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября.Finam.RuЗампред регулятора также добавил, что Банк России сохраняет сигнал о возможных новых повышениях ключевой ставки на ближайших заседаниях.ТАССЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНовый ДеньТатар-информПодробнее о событииБанк России рассчитывает на замедление темпов роста инфляцииКомпания14:15Инфляция в России замедлитсяBanki Loans12:12ЦБ подтвердил свой прогноз о замедление годовой инфляции в РФ в четвертом кварталеПРАЙМ08:18Банк России ждет замедления годовой инфляции в 4-м кварталеФинмаркет08:59В ЦБ высказались о годовой инфляции в РоссииRT на русском08:55ЦБ рассчитывает на снижение темпов роста инфляции в IV кварталеТАСС09:01Марат Шарифуллин: «В памяти надолго остаются ситуации, когда цены достигали пика»Татар-информ4 октября в 01:00Показать ещёОценить29Поделиться