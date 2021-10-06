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ЦБ ожидает замедления годовой инфляции в России в 4 квартале

ЦБ ожидает замедления годовой инфляции в РФ в 4 квартале, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
Finam.Ru
Рост цен на энергоносители на зарубежных рынках в силу своего масштаба может усилить "импортируемую инфляцию" для России, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Интерфакс
-> По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября.
Finam.Ru
Зампред регулятора также добавил, что Банк России сохраняет сигнал о возможных новых повышениях ключевой ставки на ближайших заседаниях.
ТАСС

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