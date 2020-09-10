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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Текущие темпы роста цен в России снизятся, это будет заметно уже в четвертом квартале 2020 года, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он заявил это на международном банковском форуме "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".В источнике
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REGNUM

Банк России ожидает «несколько лучшую» динамику роста ВВП по итогам года

REGNUM04:15
ИА Красная Весна

В ЦБ РФ допустили улучшение июльских прогнозов по динамике ВВП

ИА Красная Весна04:03
Известия

В ЦБ допустили улучшение прогнозов по росту ВВП

Известия03:52
Росбалт

ЦБ пока «не знает», что ожидать от будущей динамики российской экономики

Росбалт03:59
ТАСС

ЦБ: динамика роста ВВП России по итогам года может быть несколько лучше ожиданий

ТАСС03:28
Интерфакс

ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Интерфакс04:12
ПРАЙМ

Банк России не исключает снижения ставки ниже 4% для возвращения инфляции к цели

ПРАЙМ04:14

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUMвчера в 03:35
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«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Какие условия предлагают российские "дочки" Белорусская "дочка" Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
РБК04:30

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
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