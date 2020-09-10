Текущие темпы роста цен в России снизятся, это будет заметно уже в четвертом квартале 2020 года, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он заявил это на международном банковском форуме "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".