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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Текущие темпы роста цен в России снизятся, это будет заметно уже в четвертом квартале 2020 года, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он заявил это на международном банковском форуме "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам пообещали замедление роста цен

Lenta.ru05:32
REGNUM

Банк России ожидает «несколько лучшую» динамику роста ВВП по итогам года

REGNUM04:15
ПРАЙМ

Банк России не исключает снижения ставки ниже 4% для возвращения инфляции к цели

ПРАЙМ04:14
Известия

В ЦБ допустили улучшение прогнозов по росту ВВП

Известия03:52
ТАСС

ЦБ: динамика роста ВВП России по итогам года может быть несколько лучше ожиданий

ТАСС03:28
Интерфакс

ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Интерфакс04:12
Росбалт

ЦБ пока «не знает», что ожидать от будущей динамики российской экономики

Росбалт03:59

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Власти РФ не планируют вводить новые коронавирусные ограничения

Сегодня, 10 августа, стало известно, что власти РФ не собираются вводить новые коронавирусные ограничения, несмотря на небольшой рост новых заражений, об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве.
Readovka.ru05:21

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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К 2100 году на Земле исчезнут около 550 видов млекопитающих

Как добавили специалисты, на данный момент показатель вымирания млекопитающих можно считать наиболее высоким после эпохи динозавров. yourprofession.info Также МедиаПоток рассказывал, что в ходе нового исследования ученые выяснили, что травоядные животные могут исчезнуть с лица Земли.
МедиаПоток01:20
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Однокомнатные квартиры приобрели европейский формат

Покупатели переориентируются на жилье большей площади Действовавшие весной ограничения на передвижение и программа субсидирования ипотечных ставок стимулировали покупателей первичного жилья в Москве переориентироваться с классических однокомнатных квартир на "еврооднушки".
Коммерсантъ03:00
3

Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией

Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
РИА Новости05:05
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Компания Suzuki смогла вернуть Jimny в Европу

Под капотом внедорожника Suzuki Jimny установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 102 л.с. Коммерческая модификация Suzuki Jimny отличается от внедорожника наличием исключительно передних сидений, а также перегородкой между кабиной и багажным отсеком.
Faktom02:08
3

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUMвчера в 03:35
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