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ЦБ ожидал санкции против Национального расчетного депозитария

Внесение Национального расчетного депозитария (НРД) в санкционный список ЕС был ожидаемым, сообщила директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Лариса Селютина.
Интерфакс
Решение Euroclear приостановить обслуживание счета НРД сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.
ТАСС
"Теперь мы поняли просто, что НРД активы не отпустит. Но НРД также выполняет функции центрального депозитария, ничего с моей точки зрения ничего санкции не добавили", - сказала она.
ТАСС
"Сейчас стало очень удобно накладывать санкции на централизованные наши системы, поэтому давайте начинать думать о том, что если вы хотите продолжать бизнес, вы должны реально оценивать риски, в том числе санкционные, и двигаться своим путем", - сказала она.
Finam.Ru

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