Бизнес журналЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 годаЦБ опубликовал проект по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.Бизнес журналПо данным ЦБ, годовая инфляция в 2023 году будет все еще выше целевого уровня, показатель вернется к 4% в 2024 году.ТАССПотери 14-й механизированной бригады ВСУ составили свыше 2 тыс. человек в ходе наступления в районе Соледара, сообщили в Минобороны РФ.ТАССПараметры политики будут формироваться с учетом введенных в отношении России масштабных внешних торговых и финансовых ограничений, говорится в документе.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 годаБизнес журнал07:00ЦБ представил прогноз развития экономики на ближайшие три годаRB.RU06:35ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 ггИнтерфакс05:49ЦБ РФ определил направления бюджетной политики в 2022-2025 годахFinam.Ru06:09Показать ещёОценитьПоделиться