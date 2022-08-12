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ЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 года

ЦБ опубликовал проект по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.
Бизнес журнал
По данным ЦБ, годовая инфляция в 2023 году будет все еще выше целевого уровня, показатель вернется к 4% в 2024 году.
ТАСС
Потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили свыше 2 тыс. человек в ходе наступления в районе Соледара, сообщили в Минобороны РФ.
ТАСС
Параметры политики будут формироваться с учетом введенных в отношении России масштабных внешних торговых и финансовых ограничений, говорится в документе.
Finam.Ru

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ЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 года
Бизнес журнал07:00
ЦБ представил прогноз развития экономики на ближайшие три года
RB.RU06:35
ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг
Интерфакс05:49
ЦБ РФ определил направления бюджетной политики в 2022-2025 годах
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