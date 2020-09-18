ЦБ передумал покупать бизнес-центр у Сбербанка и «МегаФона»
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В «Оружейном» в случае реализации сделки могли бы работать порядка 8,5 тыс. сотрудников Банка России. Председатель ЦБ 18 сентября также сообщила журналистам, что регулятор рассматривает сохранение полностью удаленного режима работы для части сотрудников, введенного во время пандемии.В источнике
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