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РБК
РБК

ЦБ передумал покупать бизнес-центр у Сбербанка и «МегаФона»

В «Оружейном» в случае реализации сделки могли бы работать порядка 8,5 тыс. сотрудников Банка России. Председатель ЦБ 18 сентября также сообщила журналистам, что регулятор рассматривает сохранение полностью удаленного режима работы для части сотрудников, введенного во время пандемии.В источнике
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Ведомости

Набиуллина назвала неактуальной идею покупки БЦ «Оружейный» для ЦБ

Ведомости10:43
ИА Красная Весна

Коронавирусная инфекция помешала переезду Центробанка — Набиуллина

ИА Красная Весна09:46
РБК

ЦБ передумал покупать бизнес-центр у Сбербанка и «МегаФона»

РБК09:01
ТАСС

В ЦБ заявили, что сделка по покупке здания бизнес-центра «Оружейный» потеряла актуальность

ТАСС10:06
ПРАЙМ

ЦБ может перевести часть сотрудников на удаленку на постоянной основе

ПРАЙМ09:03
Rambler News Service

ЦБ откажется от покупки здания в бизнес-центре «Оружейный» в Москве

Rambler News Service09:10
Интерфакс

ЦБ РФ отказался от покупки бизнес-центра на Садовом кольце

Интерфакс09:02

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета03:45
9

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
43

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
4

Соратница Навального рассказала о самочувствии оппозиционера

Оппозиционер Алексей Навальный чувствует себя хорошо, понимает, что происходит, сообщила сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих в интервью русской службе BBC, опубликованном в пятницу.
Интерфакс10:56
41

Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
21

Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Ведомости08:44
413

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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