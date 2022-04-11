Как видно из отчета регулятора, с середины 2021 года доля долларовых активов снизилась с 16,4 до 10,9%. В стоимостном выражении сокращение составило $29,2 млрд, исходя из объема золотовалютных резервов на 30 июня 2021 года и 1 января 2022-го.