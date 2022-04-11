Как видно из отчета регулятора, с середины 2021 года доля долларовых активов снизилась с 16,4 до 10,9%. В стоимостном выражении сокращение составило $29,2 млрд, исходя из объема золотовалютных резервов на 30 июня 2021 года и 1 января 2022-го.
Первый этап масштабной дедолларизации резервов ЦБ состоялся весной 2018 года, когда доля доллара была снижена с 43,7 до 21,9% на фоне ужесточения санкций администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.
Российские военные уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) в районе города Новогродовка Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.