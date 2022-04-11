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ЦБ перед заморозкой резервов переложил треть долларовых активов в юани

Как видно из отчета регулятора, с середины 2021 года доля долларовых активов снизилась с 16,4 до 10,9%. В стоимостном выражении сокращение составило $29,2 млрд, исходя из объема золотовалютных резервов на 30 июня 2021 года и 1 января 2022-го.
РБК
За тот же период доля юаня в золотовалютных резервах увеличилась с 13,1 до 17,1%, став больше на $28,1 млрд в долларовом эквиваленте.
РБК
Первый этап масштабной дедолларизации резервов ЦБ состоялся весной 2018 года, когда доля доллара была снижена с 43,7 до 21,9% на фоне ужесточения санкций администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.
РБК
Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что после заморозки западными странами резервов в своих валютах «Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях».
Говорит Москва

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Центробанк перед заморозкой резервов перевел треть долларовых активов в юани
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