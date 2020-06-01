Экономика

РБКРБКЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
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Банк России отложил продажу Азиатско-тихоокеанского банка из-за коронавируса

Интерфакс06:22

ЦБ вновь перенес продажу первого санируемого банка

Вести.Ru06:16

ЦБ принял решение о переносе продажи Азиатско-Тихоокеанского банка на 2021-2022 годы

ТАСС03:58

Банк России отложил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

News.ru04:26

ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавируса

Ведомости04:10

ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

РБК04:47

ЦБ принял решение о переносе сроков продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка

Банки.ру03:29
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Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Политика

В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 июня, не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
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Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов рассказал о судьбоносном знакомстве с Сашей Савельевой

Актер Кирилл Сафонов рассказал, как познакомился со своей супругой солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой, с которой они в браке уже десять лет.
Пятый канал 06:24
Религия

Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

RT на русском 06:28
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Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс намерен отказаться от титула

REGNUM 03:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Футбол

«Верона» показала новую эмблему

Пресс-служба«Вероны» показала обновленный логотип, который будет использоваться с 1 июля.RITORNO.
Soccer.ru 05:31
Общество

Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок

Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Музыка

Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
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Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
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Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Происшествия

В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно

Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона.
РИА Новости 04:43
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Политика

Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США

Экс-советник бывшего президента США заявила о возможной причастности Москвы к бунту. Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США.
Piter.tv 01:15
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Происшествия

В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев

Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал 04:33
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Общество

В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус

С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
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Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
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Футбол

Семин призвал Кикнадзе и Мещерякова уйти в отставку

Экс-наставник «Локо» Юрий Семин считает, что руководство ФК должно было отправиться в отставку вместе с ним, передает «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport 02:11
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