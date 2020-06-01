Экономика
РБКЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Здоровье
В Новоусманской больнице под Воронежем коронавирус нашли у 10 медиков
Воронеж, 1 июня 2020, 13:27 — REGNUM Десять положительных тестов на коронавирус выявлено в Новоусманской районной больнице в Воронежской области у медицинского персонала за последние три дня, это следует из заявления регионального оперативного штаба, опубликованного 1 июня.
REGNUM 06:27
Футбол
Малафеев: «Агент Ахметова сказал мне, что вертел наш „Зенит“»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о переговорах с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы хавбека столичного ЦСКА Ильзата Ахметова.
Евро-футбол.ру 06:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Авто
Nissan анонсировал конкурента Duster и Creta
Как считают коллеги из «РГ», Nissan Magnite ближе к Kapture, чем Creta: лобовое и заднее стекла наклонены на почти равный угол, а капот достаточно короткий.
SpeedMe 07:22
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Происшествия
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки
Российская газета 06:45
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Общество
Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии
В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Политика
Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики
Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
iReactor 05:46
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Культура
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль».
Известия 30 мая в 22:15
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Политика
Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США
Экс-советник бывшего президента США заявила о возможной причастности Москвы к бунту. Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США.
Piter.tv 01:15