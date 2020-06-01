Экономика

РБКРБКЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ принял решение о переносе продажи Азиатско-Тихоокеанского банка на 2021-2022 годы

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ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

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Банк России отложил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

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ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавируса

Ведомости04:10

ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Rambler News Service04:49

Банк России перенес продажу АТБ на 2021-2022 годы

ПРАЙМ03:32

ЦБ принял решение о переносе сроков продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка

Банки.ру03:29
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Общество

Оперштаб: прирост заболевших превысил 9 тысяч человек

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах составил 9,04 тысяч случаев, умерли — 162, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:02
Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
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Общество

Петербуржцы начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей

Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, начали получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
АиФ Санкт-Петербург 04:25
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Происшествия

Педофил три месяца насиловал 12-летнюю дочь сожительницы

По данным следствия, с ноября 2019-го по январь 2020 года 50-летний мужчина вступал в интимную связь с 12-летней дочерью свой сожительницы.
Взгляд-инфо 05:24
Политика

В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков

"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли открыты границы для иностранных гостей к параду Победы, который запланирован на 24 июня.
РИА Новости 05:32
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

РБК 02:00
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Здоровье

Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки

Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
РИА Новости 05:26
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по поправкам в Конституцию РФ.
МедиаПоток 03:21
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Авто

Новый Ford Bronco проверили на бездорожье

Тарантас Ньюс 04:46
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
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Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Общество

Россиян ожидают продолжительные выходные в середине июня

В середине текущего месяца работающих россиян ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
ФАН вчера в 21:51
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
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Общество

Андрей Бочаров поручил проработать поэтапное открытие детсадов

Логично, что в День защиты детей, 1 июня, оперативное совещание в администрации Волгоградской области было посвящено в основном "детским вопросам".
ИА Городские вести. Волгоград 03:56
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Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
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Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков.
ПРАЙМ 02:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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