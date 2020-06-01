Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России перенес на 2021-2022 годы процедуры продажи акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора.
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ЦБ принял решение о переносе продажи Азиатско-Тихоокеанского банка на 2021-2022 годы

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