Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.
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ЦБ решил перенести продажу банка «Открытие» из-за пандемии

Российская газета10:33

ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Ведомости09:43

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Интерфакс08:55

ЦБ считает весну 2022 года реалистичным сроком продажи банка «Открытие»

ТАСС09:09

ЦБ перенес продажу банка «Открытие» с осени 2021 года на весну 2022 года

Реальное время09:07

ЦБ может перенести сроки продажи банка «Открытие» на весну 2022 года

Finam.Ru08:57

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

РБК09:21
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество

Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Моя Москва.онлайн 10:37
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Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
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Культура

Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции

С 5 июня решением Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:21
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Политика

Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится "в рабочем состоянии", а также "на очень хорошем качественном уровне".
Газета.Ru 11:14
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Здоровье

В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
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Футбол

«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым

«Локомотив» заинтересован в приобретении голкипера «Краснодара» и молодёжной сборной России Дениса Адамова.
Metaratings 08:44
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,1K
Футбол

Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича

Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
1,5K
Интернет

Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование

По словам главного исполнительного директора DuckDuckGo (поисковой системы, конкурирующей с Google), его компания общалась с госрегуляторами и Министерством юстиции США и выяснила, что представители власти заинтересованы в том, чтобы Google предлагал пользователям альтернативы своей поисковой системе на устройствах Android и в веб-браузере Google Chrome.
Pravda.Ru 11:10
Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза вчера в 13:51
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 05:58
Кино

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
5
Экономика

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 11:10
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
3
Финансы

Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума

Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума.
Smolnarod.ru 03:09
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
4,1K
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
3,1K
Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15%, сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» Григорий Седов.
РБК вчера в 18:25
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Политика

Депутат Рады Рабинович прокомментировал новые условия МВФ

По мнению депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, условия новой программы Международного валютного фонда для страны являются "вопросом капитуляции".
Московский Комсомолец вчера в 20:13
Музыка

Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»

На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
28
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
326
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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