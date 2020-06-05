Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.

ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

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