Экономика
ВедомостиЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год
Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.
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Общество
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Моя Москва.онлайн 10:37
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Культура
Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции
С 5 июня решением Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:21
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится "в рабочем состоянии", а также "на очень хорошем качественном уровне".
Газета.Ru 11:14
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Здоровье
В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
Футбол
«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым
«Локомотив» заинтересован в приобретении голкипера «Краснодара» и молодёжной сборной России Дениса Адамова.
Metaratings 08:44
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Футбол
Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича
Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
Интернет
Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование
По словам главного исполнительного директора DuckDuckGo (поисковой системы, конкурирующей с Google), его компания общалась с госрегуляторами и Министерством юстиции США и выяснила, что представители власти заинтересованы в том, чтобы Google предлагал пользователям альтернативы своей поисковой системе на устройствах Android и в веб-браузере Google Chrome.
Pravda.Ru 11:10
Армия и оружие
Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США
Политическая Экспертиза вчера в 13:51
Кино
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Экономика
Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина
Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Финансы
Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума
Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума.
Smolnarod.ru 03:09
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15%, сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» Григорий Седов.
РБК вчера в 18:25
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Политика
Депутат Рады Рабинович прокомментировал новые условия МВФ
По мнению депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, условия новой программы Международного валютного фонда для страны являются "вопросом капитуляции".
Московский Комсомолец вчера в 20:13
Музыка
Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»
На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52