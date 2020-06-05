Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.
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ЦБ отложил продажу банка «Открытие»

Rambler News Service10:09

ЦБ может перенести сроки продажи банка «Открытие» на весну 2022 года

Finam.Ru08:57

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

РБК09:21

ЦБ считает весну 2022 года реалистичным сроком продажи банка «Открытие»

ТАСС09:09

ЦБ перенес продажу банка «Открытие» с осени 2021 года на весну 2022 года

Реальное время09:07

ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Ведомости09:43

ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Интерфакс08:55
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Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
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Экономика

Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
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Политика

Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
Страна Советов on-line 07:58
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
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Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Политика

Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»

Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала причину ЧП в Норильске

Причиной ЧП в Норильске является разгерметизация резервуара с дизельным топливом, вызванная просадкой грунта, об этом говорится в заявлении генеральной прокуратуры РФ.
NewInform 10:08
Политика

Границы Евросоюза могут открыть к началу июля

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что ЕК рекомендует странам—членам Евросоюза начать открывать внешние границы сообщества в начале июля.
Коммерсантъ 09:48
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Культура

Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II

В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II.
News.ru 03 июня в 10:39
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Гаджеты

Цены на AMD Matisse тронулись: Ryzen 7 3700X подешевел до $260

Источник изображения: AMD Славящаяся своими уникальными предложениями торговая сеть Microcenter предлагает процессор Ryzen 7 3700X по цене $260, но за $275 его могут приобрести и клиенты Amazon.
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Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
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Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, может привести к социально-политическим потрясениям в стране — так считают более половины россиян, опрошенных независимыми социологами из «Группы Белановского».
Коммерсантъ 04:10
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru вчера в 01:26
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Политика

Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Энергетика

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель.
Коммерсантъ 09:27
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Здоровье

Губернатор провел заседание оперативного штаба из Тольятти

Глава региона проводил совещание из Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Напомним, на этой неделе глава региона также приезжал в Сызрань, где на тот момент ситуация с COVID-19 была наиболее тревожной: уровень заболеваемости более чем в 2 раза превышал средний по области.
Волжская коммуна 09:32
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Армия и оружие

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

Военное дело 03:19
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Общество

Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

Рамблер вчера в 08:21
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Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
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