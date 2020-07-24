Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Эхо Москвы25 июля в 00:33
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
iReactor 25 июля в 23:40
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Live24 24 июля в 06:30
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:45
Происшествия
В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 01:30
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней
Вперёд (г. Батайск) 01:30
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Авто
Обновленный Renault Kaptur получил более «шустрый» турбомотор
Недавно французский бренд Renault представил обновленный паркетник Kaptur и одному из автолюбителей удалось взять машину на тест.
Car.ru 01:53
Общество
Стивен Сигал хочет вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии
Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.
РИА Новости 02:10
Политика
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Авто
Сборка российских автомобилей может быть начата на территории Украины
По словам Олега Омельницкого, директора Auto-Consulting, в течение нескольких последних лет на Украине пошел на спад спрос на машины АвтоВАЗа.
Evo-rus.com вчера в 12:17
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Здоровье
Диетолог объяснил, почему диеты бесполезны при ожирении
Южный Федеральный 00:53
Политика
NI назвал главных кандидатов на пост президента США в 2024 году
Список вероятных кандидатов на пост нового американского лидера в 2024 году включает четырех человек, однако место в нем занимает молодая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от партии демократов.
Народные новости 25 июля в 18:18
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
Общество
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 27 млн
Российские специалисты провели в общей сложности 27,1 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 02:12