Экономика
РБКЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей
Система быстрых платежей, которую запустил ЦБ, начала работать в 2019 году. С 2020 года регулятор начал брать с банков комиссию за такие переводы (изначально они были бесплатными).
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с чего всё началось
Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.ТАССвчера в 09:20
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Футбол
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Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
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Экономика
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Напомним, президент России Владимир Путин предлагал в рамках реализации нацпроектов снизить до 8% среднюю ставку по ипотеке к 2024 году.