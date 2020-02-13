Экономика

РБКРБКЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей, которую запустил ЦБ, начала работать в 2019 году. С 2020 года регулятор начал брать с банков комиссию за такие переводы (изначально они были бесплатными).
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с чего всё началось

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
ТАССвчера в 09:20

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ЦБ рассказал, какие тарифы в Системе быстрых платежей считает неприемлемыми

ТАССвчера в 12:00

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 09:49

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

РБКвчера в 10:07

Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Газета.Ruвчера в 09:58

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 10:47

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газетавчера в 09:26

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Телеканал 360°вчера в 09:25
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика

Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Вести.Ru вчера в 21:21
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:55
Космос

В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
3DNews 12 февраля в 05:02
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Политика

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Вести.Ru вчера в 07:28
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Политика

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Авто

Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».
Shraibikus News 11 февраля в 06:55
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану

Сенат США вслед за палатой представителей принял резолюцию по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru вчера в 10:46
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета вчера в 05:31
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости вчера в 16:06
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

REGNUM 12 февраля в 09:16
Футбол

Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Спорт-Экспресс вчера в 04:22
Происшествия

В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке

Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
RT на русском вчера в 22:49
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru вчера в 04:09
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Экономика

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости вчера в 06:40
Здоровье

Спиртное не спасет организм от коронавируса, заявили в ВОЗ

Употребление спиртных напитков не поможет предотвратить заражение коронавирусом, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РЕН ТВ вчера в 19:48
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия вчера в 07:11
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:21
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС вчера в 12:36
Экономика

Мишустин признал дороговизну ипотеки для россиян

Напомним, президент России Владимир Путин предлагал в рамках реализации нацпроектов снизить до 8% среднюю ставку по ипотеке к 2024 году.
Газета.Ru вчера в 06:07
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