Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

с чего всё началось

Система быстрых платежей, которую запустил ЦБ, начала работать в 2019 году. С 2020 года регулятор начал брать с банков комиссию за такие переводы (изначально они были бесплатными).

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

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