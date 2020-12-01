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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: ЦБ планирует изменить механизм лицензирования финансовых институтов

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Коммерсантъ
ФАН
Банк России начал разработку концепции полного изменения механизма лицензирования финансовых институтов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в финансовых группах.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

К рынку накопились лицензии

ЦБ меняет подход к регулированию Банк России планирует полностью изменить механизм лицензирования всех финансовых институтов — от банков до инвестиционных советников.
Коммерсантъ17:14
Подробнее о событии
Lenta.ru

Центробанк России захотел больше власти

Lenta.ru03:16
ТАСС

«Ъ»: ЦБ планирует изменить механизм лицензирования финансовых институтов

ТАСС01:22
Телеканал 360°

СМИ: ЦБ затеял масштабную реформу лицензий на финансовом рынке

Телеканал 360°21:10
РБК

СМИ узнали о планах ЦБ изменить механизм лицензирования на финрынке

РБК22:55
Forbes

ЦБ запланировал реформу системы допуска на финансовый рынок

Forbes22:46
Российская газета

СМИ: ЦБ реформирует механизм лицензирования всех финансовых институтов

Российская газета01:15
Коммерсантъ

К рынку накопились лицензии

Коммерсантъ17:14

Миронов предложил замену льготной ипотеке

Москва, 1 декабря 2020, 12:34 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заменить льготную ипотеку на программу возведения доступного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.
REGNUM04:34